O dia de aniversário do namorado de Anuska, Fran, não começou da melhor maneira. Isto porque assaltaram o casal e partiram o vidro do carro, como a ex-concorrente do 'Big Brother' relatou no Instagram.

Num vídeo que publicou nas stories da rede social, começou por dizer: "Para começar bem o dia de aniversário do Fran, assaltaram-nos e partiram o vidro do carro. Estivemos a manhã toda na polícia".

"Foi um filme, mas está tudo bem", afirmou depois, mostrando ainda os estragos no carro.

"Como é possível existir gente com tanta maldade. Graças a Deus, está tudo bem. Levaram 'apenas' a mochila do Fran", escreveu.

Veja o vídeo que está na galeria.

Leia Também: Casa de Manoel Soares assaltada. Apresentador luta para defender família