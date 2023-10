Jamie Lee Curtis elogiou Pamela Anderson pela sua "coragem e rebeldia" por ter marcado presença em eventos da Semana da Moda de Paris sem maquilhagem.

A eterna estrela de 'Marés Vivas' surgiu ao natural no evento, algo que Jamie destacou na sua página de Instagram. "A revolução da beleza natural já começou oficialmente", escreveu.

"Pamela Anderson no meio da semana da moda com tanta pressão e poses, entre muitas outras coisas, e esta mulher reclamou o seu lugar sem nada na cara. Estou tão impressionada e abismada com este ato de coragem e rebelião", completou.

Recorde-se que Pamela começou a surgir sem maquilhagem em público após a sua maquilhadora, Alexis Vogel, ter morrido em 2019.

Leia Também: Pamela Anderson revela por que deixou de usar maquilhagem