Depois de ter saído da casa mais vigiada do país, Palmira - como é habitual - esteve no 'Dois às 10', da TVI, na manhã desta segunda-feira, dia 4 de dezembro.

Durante a conversa com os apresentadores, a ex-concorrente do 'Big Brother' acabou por ler as cartas a Cláudio Ramos e Cristina Ferreira.

"De momento está sozinha e quer estar sozinha, e pensa em estar sozinha. De momento não está à procura", disse a Cristina Ferreira, referindo-se ao lado amoroso.

A Cláudio Ramos, Palmira também falou sobre a sua vida sentimental. O apresentador está numa relação amorosa. Veja aqui.

