Todos se lembram do vídeo da rainha a tomar chá com o adorável e desajeitado urso por conta das festividades do Jubileu de Platina, os 70 anos de reinado celebrados em junho no Reino Unido.

"Foi a última vez que vimos a rainha num evento público", confirma Julie Williams, de 63 anos, que viajou quatro horas de comboio a partir de Manchester para prestar homenagem à soberana falecida. "Foi esse tipo de coisas que criou um vínculo entre ela e as pessoas", Williams reafirma.

No vídeo, a rainha de 96 anos aparecia a tomar chá com Paddington e a admitir, com um sorriso malicioso, que levava um sanduíche de geleia na sua bolsa inseparável, tal como o urso faz debaixo do chapéu.

Em seguida, batiam nas suas xícaras de chá com uma colher no ritmo da percussão de "We Will Rock You", da banda Queen, ao vivo em frente ao Palácio de Buckingham.

O vídeo tornou-se viral e ficou na memória coletiva como um dos poucos momentos divertidos de um jubileu com tom de despedida.

"Esse vídeo era genial. Mostrava o seu senso de humor, que ela sabia como se ligar às pessoas, às crianças, neste caso", explica Sarah Fowles, que espera deixar o seu Paddington no portão do palácio.

"E Paddington é apenas uma instituição para os britânicos", acrescenta a mulher. Antes de ser protagonista de um filme, foi um personagem importante na literatura infantil desde a década de 1950.

Corgis e cavalos

No meio do mar de flores, as crianças colocam também desenhos do famoso urso. Num deles, Isabel II aparece de costas, de mão dada com o urso e com uma mensagem emotiva: "Cumpri o meu dever, Paddington. Por favor, leva-me para perto do meu marido".

Flores em homenagem à rainha Isabel II em Holyrood House em Edimburgo créditos: EPA/ADAM VAUGHAN

Noutra ilustração, o urso aparece em frente ao Big Ben junto da rainha. Outro desenho mostra Paddington debaixo de um arco-íris, acompanhado de uma mensagem com caligrafia infantil, que diz: "Sentiremos sempre saudades".

"É tão adorável", diz uma londrina, apontando para um urso, acompanhado de um desenho.

A Royal Parks, autoridade que gere os parques reais, pediu na segunda-feira que não depositem mais ursos de peluche ou balões em frente ao palácio. A empresa também pediu que os buquês de flores não sejam embrulhados em plástico, para facilitar a compostagem.

Paddington não está sozinho no meio de tantas flores. Desenhos e animais de peluche da raça corgis, os cães favoritos da rainha, acompanham-no. "Ela fará falta", escreveu uma criança dentro de um coração com adesivos de corgi.

Os cavalos também estavam presentes, já que todos conhecem a paixão da rainha pela equitação.

Outras mensagens são mais pessoais: "Todos os anos a senhora esteve no centro de nossas conversas de Natal. De que cor será o vestido do seu discurso? (...) Agora, teremos que adivinhar qual será a gravata do rei Carlos III!".

Logo após o anúncio da morte da rainha, que será enterrada no dia 19 de setembro, Paddington disse, na sua conta oficial no Twitter: "Obrigado senhora, por tudo", repetindo uma réplica do vídeo que agora se tornou um símbolo do adeus a Isabel II.