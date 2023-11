Como é habitual, esta segunda-feira, 20 de novembro, Luísa Castel-Branco juntou-se a Zé Lopes e a Cinha Jardim para comentar as mais recentes novidades do mundo dos famosos no programa 'Dois às 10'.

Para a ocasião, a personalidade, de 69 anos, elegeu um visual que deu nas vistas pela sua elegância e por um pormenor que se destacou.

Conforme poderá ver pela publicação de seguida, Luísa conjugou um vestido preto com uns collants de renda brancos e colar de pérolas.

Se por um lado houve quem tivesse adorado o 'toque' dos referidos collants, por outro, houve quem notasse que os dispensava.

Ora veja:

