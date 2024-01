Não é fácil levar os filhos a terem o melhor comportamento em público, sobretudo quando há dezenas de câmaras apontadas para os mesmos. Contudo, Kate Middleton tem vindo a provar que as suas técnicas dão - na maioria das vezes - resultados.

O príncipe George, de 10 anos, a princesa Charlotte, de oito, e o príncipe Louis, de cinco (mesmo com as suas traquinices) revelam-se com excelentes maneiras, algo que foi analisado por Jo Frost, que se tornou famosa no programa 'Supernanny'.

"Acho que o que realmente vemos é consciência", disse em declarações à revista Hello!. "O príncipe George e a princesa Charlotte estão a ser educados, sobretudo o George, o nosso futuro rei. Não há dúvida que começou a aprender aos poucos. Ele tem os maravilhosos exemplos do avô e do pai desde muito novo", analisou.

"Foram educados com um entendimento dos procedimentos reais e protocolos. E são educados para perceber que há um lugar e um tempo para tudo", notou.

"É comum a qualquer família. Por exemplo, quando há um casamento ou um batizado marcada, sabemos que as boas maneiras e etiqueta ditam ficar em silêncio enquanto o coro canta e a cerimónia acontece", diz ainda, notando que o que importa é haver um equilíbrio, até porque na privacidade do seu lar a liberdade para a brincadeira dos príncipes será outra, com certeza.