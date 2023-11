Acaba de ser divulgada a tabela de popularidade do 'Big Brother', que semanalmente informa os espectadores sobre quais são os concorrentes mais apoiados e, pelo contrário, os que reúnem menos consenso.

Em primeiro lugar, uma vez mais, surge Francisco Monteiro, logo seguido de Vina e Francisco Vale.

Já no fundo da tabela encontram-se Márcia, André e Anastasiya, que assim são os participantes com menos apoio fora do jogo.

Vale lembrar que nomeados estão Palmira, Márcia, André, Sílvia e Anastasiya.

Veja abaixo a tabela completa.

