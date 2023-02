Tânia Ribas de Oliveira e José Carlos Malato apresentam no sábado, 25 de fevereiro, a primeira semifinal de 2023 do Festival da Canção.

O aproximar do grande dia levou a apresentadora a aguçar a curiosidade dos fãs em relação ao look que irá usar, lembrando os seis vestidos que elegeu para as edições anteriores do evento.

Seis anos, seis visuais diferentes. De 2017 a 2022, recorde os vestidos usados por Tânia Ribas de Oliveira e partilhe o seu palpite sobre "qual será a cor do vestido deste ano".

