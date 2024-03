Depois de uma fotografia de Kate Middleton com os filhos ter ficado no centro das atenções por causa de terem recorrido ao uso de Photoshop, agora há uma nova imagem que terá sido também editada.

Kate Middleton foi novamente 'investigada' e desta vez está a ser acusada de ter editado um retrato da falecida rainha Isabel II com os seus netos e bisnetos. A referida imagem foi captada por Kate e divulgada pelo Palácio de Buckingham naquele que teria sido o 97.º aniversário da rainha, no dia 21 de abril do ano passado.

E apesar de a fotografia já ter sido divulgada publicamente há quase um ano, só esta segunda-feira é que a Getty Images se pronunciou e revelou que a mesma terá sido editada.

Em declarações ao The Telegraph, como cita a People, a empresa de banco de imagens comunicou: "A Getty Images analisou a imagem em questão e colocou uma nota a afirmar que foi aprimorada digitalmente na fonte".

Entre as falhas da edição apontam uma linha vertical onde o tartã da saia da falecida rainha não combina. Além disso, também destacam uma sombra escura visível atrás da orelha do príncipe Louis e uma pequena mancha preta semelhante atrás do colarinho da camisa do príncipe George. Também dão conta para sinais de edição no cabelo de Mia Tindall.

A revista destaca ainda que a princesa de Gales, de 42 anos, captou a foto durante uma viagem em família a Balmoral no verão de 2022.

