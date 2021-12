Carolina Deslandes esteve em ensaios com Pedro Abrunhosa para a preparação de um novo projeto que junta os dois músicos, e assinalou o encontro com uma fotografia onde quase apanhou o cantor sem os seus caraterísticos óculos de sol.

"Acreditam que eu já me esquecia que ele usa óculos?", questiona Deslandes na legenda da imagem, onde Abrunhosa surge sem óculos e tapa os olhos com as mãos.

Sem pronto para a brincadeira, o músico reagiu à imagem: "Querida Deslandes, apanhaste-me no momento em que mudava o olho de vidro do esquerdo para o direito".

Pedro Abrunhosa, recorde-se, já explicou que tornou os óculos escuros a sua imagem de marca para no início da sua carreira contornar a timidez. Desde então, foram muito raras as ocasiões em que fãs e admiradores tiveram oportunidade de ver os seus olhos publicamente.

