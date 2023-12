Kate Middleton surpreendeu com o visual que escolheu para a terceira edição do concerto de Natal - ‘Together at Christmas’ - do qual é anfitriã e que aconteceu esta sexta-feira, 8 de dezembro, na Abadia de Westminster.

Para a ocasião, a princesa de Gales elegeu um visual democrático, que agradou à grande maioria dos admiradores.

A mulher de William estreou um casaco comprido de Chris Kerr Bespoke Tailor que conjugou com umas calças em alfaiataria de cintura subida, de Holland Cooper.

A carteira, de Strathberry, também era nova.

Veja os detalhes desta combinação que já se tornou numa das mais icónicas da princesa.

Leia Também: As regras de beleza que a princesa Kate Middleton nunca quebra