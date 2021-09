Pippa Middleton encantou com um romântico vestido no casamento do irmão, James Middleton, que trocou alianças com Alizee Thevenet no dia 11 de setembro.

Nota a revista Hello que para a cerimónia intimista, que aconteceu em Bormes-les-Mimosas, no sul de França, Pippa elegeu um vestido com estampado floral cheio de feminilidade. Trata-se do modelo Peony Teaberry da marca Beulah.

Este modelito, disponível por 440 libras (512 euros), existe em dois tons, cor de rosa e azul, sendo que Pippa Middleton optou pelo primeiro.

Modelo Peony Teaberry da marca Beulah© Reprodução Beulah

