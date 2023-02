Rita Pereira não resistiu em partilhar com os seguidores da sua página de Instagram um truque que aprendeu no TikTok para a água a ferver não transbordar do tacho/panela.

"Aprendi uma dica no TikTok e nem estou a acreditar que isto realmente funciona", revelou nas stories da sua página de Instagram.

"Estou a cozer massa, isto está a ferver, no máximo e não transborda", sublinha ainda, dando pormenores do truque.

Basicamente, consiste em deitar umas gotas de azeite numa espátula e passá-la à volta do tacho, da parte de dentro.

Veja o momento na galeria.

Leia Também: Momentos mais pessoais de Rita Pereira com rasgados elogios da irmã