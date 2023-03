Nuno Belchior foi o concorrente d'O Triângulo' que no último domingo, 26 de março, foi escolhido pelo público para abandonar o programa.

Horas depois de sair da casa mais vigiada do país, o capitão da seleção nacional de futebol de praia marcou presença no 'Dois às 10' para fazer em direto um balanço sobre a sua participação no reality show.

Nuno assegura ter gostado da experiência, mas admite que pensou em desistir nos primeiros dias.

"Nos primeiros dois dias pensei em desistir, não me enquadrei e pensei: o que é que estou aqui a fazer?", relatou.

Quanto à inscrição, o atleta assegura que não foi convidado e que foi ele quem escolheu inscrever-se.

"O que leva um atleta de alta competição a entrar num reality show?", quis saber Maria Cerqueira Gomes.

"Foi estranho para mim também", reagiu, dando conta de que se inscreveu por ser fã de formatos semelhantes e por ter "curiosidade" de viver esta experiência.

"Estive três dias para concluir a inscrição. Não disse nada a ninguém, nem à minha mulher", desvendou.

Apenas quando foi chamado para o seu casting, Nuno contou à mulher que estava prestes a viver uma nova aventura e, finalmente, satisfazer a sua curiosidade.

Leia Também: Nuno Belchior foi expulso de 'O Triângulo': "Estava à espera"