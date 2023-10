Juan Carlos terminou a semana em Pontevedra com um jantar no qual também esteve presente a filha mais velha, a infanta Elena, Pedro Campos, patrono do seu barco, El Bribón, e seu anfitrião quando viaja para Sanxenxo, e a mulher deste último, Cristina Franze. Os quatro participaram numa festa noturna que foi organizada para os velejadores que atualmente participam do torneio Rei Juan Carlos I, que termina este domingo, 1 de outubro.

O evento foi animado com exibições musicais. Além disso, os participantes tiveram direito a um menu que teve um custo de 32 euros e que consistia em pratos como tábua de presunto, croquetes de caranguejo com açafrão, mexilhões com lagosta, 'pincho' de pescada a baixa temperatura com batata cremosa, torta de queijos galegos com frutas vermelhas e gelado de creme de bagaço, segundo refere a revista Hola.

Vestido com um colete azul marinho, calças bege e camisa branca, o rei Juan Carlos caminhava, como é habitual, com a ajuda de uma bengala e, ao sair das instalações do clube náutico, saudou um grupo de cidadãos que lhe acenavam, cumprimentando-os cordialmente desde o carro que o transportava, em cujo banco traseiro estava a infanta Elena.

Veja as imagens deste evento noturno na galeria.

