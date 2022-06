Chegaram ao fim esta terça-feira as férias de Cristina Ferreira em Maiorca e as memórias destes dias na companhia da amiga Catarina Duarte não podiam ser mais inesquecíveis.

Como mostrou nas redes sociais, a estrela da TVI ficou hospedada no luxuoso Belmond La Residencia - um hotel perto da cidade de Deià.

Rodeadas de montanhas, "as mansões gémeas oferecem SPA e jardins exuberantes", lê-se no site do alojamento.

A título de curiosidade, uma noite, nesta altura do ano, pode custar cerca de 944 e 6.873 euros.

Veja as imagens na galeria.