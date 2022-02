Catarina Rocha: pode desconhecer este nome à primeira vista, mas e se lhe dissermos que se trata da filha de Fernando Rocha?

Fruto do casamento do comediante com Sónia Rocha, aos 17 anos, Catarina é uma jovem que dá nas vistas no Instagram pela sua beleza e sensualidade.

O seu estilo, inspirado em Kylie Jenner, membro das Kardashian, é largamente elogiado pelos seguidores.

Veja na galeria 10 fotografias que mostram o motivo pelo qual Fernando Rocha não podia ser mais orgulhoso.

