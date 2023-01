Cada mulher é única, no entanto, há dilemas que acabam por ser comuns a muitas. Carolina Patrocínio gravou um vídeo a mostrar o visual de hoje e acabou por partilhar uma dificuldade que encontra na hora de comprar umas calças de ganga.

"Uma coisa que me irrita: é muito giro fazer 'bunda na nuca' e ficar com 'rabão', mas vejam isto. Não consigo ter umas calças", afirma, enquanto mostra a diferença entre o rabiosque e as ancas, onde as calças ficam largas.

Posteriormente, a apresentadora mostrou várias mensagens de seguidoras que se identificaram com este dilema.



© Instagram - Carolina Patrocínio

