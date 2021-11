É perfeitamente normal que esteja habituado a ver as suas celebridades favoritas sempre impecáveis, principalmente nos eventos onde estas marcam presença. No entanto, a verdade é que existem situações em que as estrelas são apanhadas desprevenidas e acabam por ficar com um penteado desastroso.

Nem mesmo Angelina Jolie, umas das maiores estrelas de Hollywood, consegue ter o cabelo sempre impecável. A atriz marcou presença na antestreia de 'Eternals (Eternos)', a 24 de outubro, em Roma, com um fantástico vestido prateado do Atelier Versace, contudo foi difícil não notar nas suas irregulares extensões de cabelo, que misturavam-se com o seu cabelo real. Até mesmo Stassi Schroeder, popular blogueira de moda dos Estados Unidos, comentou através do Instagram que "gostava de saber quem decidiu dar extensões irregulares a esta rainha". Acrescentando ainda que "gostaria de saber quem é que será despedido".

Seja por culpa do vento ou de uma simples escolha desastrosa, há dias em que o cabelo parece não querer cooperar com o visual.

Clique na galeria e divirta-se com o cabelo selvagem dos famosos!

