Na gala do 'Big Brother' do passado domingo, dia 21 de abril, também houve espaço para a eleição de uma nova liderança do jogo.

Daniela Ventura, Renata Andrade, João Oliveira e Margarida Castro disputaram a prova do líder, que acabou com a primeira mulher a 'comandar' o grupo de concorrentes.

Margarida conseguiu o maior número de pontos e tornou-se assim líder. Chamada a tomar decisões importantes, nomeou diretamente Daniela Ventura e escolheu entregar as pulseiras de aliados a Daniel Pereira, André Silva, Catarina Miranda, Gabriel Sousa e Sérgio Duarte.

