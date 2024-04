Gil Teotónio entrou na casa do 'Big Brother' no início desta semana mas já fala em desistir.

O novo concorrente, que está a votos para saber se fica na casa em permanência, assumiu estar a sentir a pressão do jogo.

"Parece que não me sinto muito feliz por estar aqui, tem sido mais complicado do que pensei", fez notar Gil no confessionário, isto enquanto chorava.

O jovem da Gafanha da Nazaré confessou ainda que já pensa que, caso fique, será obrigado a "aguentar", dado que "tirou a oportunidade a outra pessoa". "Dá-me vontade de dizer que quero já ir embora", confessou por fim.

Veja aqui o momento em causa.

Vale lembrar que está a decorrer na app do programa, de forma gratuita, uma votação na qual pode escolher se quer manter Inês Morais, Gil Teotónio ou Bárbara Gomes no jogo, sendo que um deles será expulso este fim de semana.

