O novo álbum de DaBaby é uma homenagem ao irmão mais velho, Glenn Johnson, que morreu no início do mês.

O rapper lançou o EP, chamado 'My Brother's Keeper (Long Live G)', na sexta-feira “em homenagem ao falecido irmão G”, de acordo com um comunicado citado pela imprensa internacional.

Na faixa-título, o artista fala das brigas dos irmãos na infância, assim como a morte de Glenn.

“Fiquei magoado e não senti nada desde que te perdemos / Sinto-me um prisioneiro da minha mente, ninguém com quem falar / Nunca deixes a depressão passar sem controlo, isso vai sair-te caro”, diz.

Horas antes de anunciar o lançamento do álbum com sete faixas, DaBaby escreveu no Instagram: "Longa vida, meu grande irmão".

Glenn, que tinha quatro filhos, terá colocado um ponto final na sua vida. Leia Também: Rapper DaBaby chora morte do irmão

--

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535