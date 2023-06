O que é feito da filha de Katie Holmes e Tom Cruise? São raras as ocasiões em que Suri Cruise aparece em público, porém nos últimos dias a jovem foi vista durante um passeio e não escapou ao olhar atento dos paparazzi.

As imagens mostram Suri com um look descontraído, saia de ganga, top preto e cabelo apanhado.

Ainda que já com aparência de jovem adulta, a filha de Katie Holmes e Tom Cruise continua parecidíssima com a mãe.

Eis abaixo as imagens que estão a correr as redes sociais:

