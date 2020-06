"De zero a dez.. Quão obcecada estou?", esta foi a legenda escolhida por Carolina Patrocínio para brindar os seus seguidores na tarde de domingo com um conjunto de novas fotografias do seu quarto filho, o recém-nascido Eduardo.

As imagens espelham momentos de ternura e cumplicidade entre mãe e filho e, como seria de esperar, derreteram o coração dos seguidores.

"Estamos todos obcecados", brincou nos comentários da publicação uma das irmãs da apresentadora, neste caso Inês Patrocínio.

Curioso para ver as imagens? Espreite a galeria.

