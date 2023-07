Noémia Costa sofreu muito com as saudades durante o tempo em que esteve no Brasil, a gravar a novela 'Travessia', da Globo. Agora, de regresso a Portugal, tem aproveitado para se reencontrar com algumas das pessoas de que mais gosta.

Esta sexta-feira, dia 28 de julho, foi a vez de Noémia almoçar com Natalina José, uma grande amiga com quem tem partilhado também alguns projetos profissionais.

"E finalmente o almoço com a minha querida Natalina José! E que almoço, é um prazer estar com esta amiga e colega, actriz de excelência. Celebremos a vida", escreveu Noémia na legenda de um fotografia de ambas.

Leia Também: Noémia Costa confessa: "Este ano não tenho férias"