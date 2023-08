É muito provável que alguns fãs dos Oasis saibam melhor as letras dos temas da banda do que o próprio vocalista.

Noel Gallagher falou com Matt Morgan no podcast intitulado 'Patreon' e por lá confessou sentir algumas dificuldades em lembrar-se das letras das canções que criou com o irmão mais novo, Liam Gallagher.

"Dei por mim nesta digressão a pensar seriamente: 'qual é o próximo verso desta música?'. É como se tivesse que pensar sobre isso", fez notar o cantor, que agora tem 56 anos.

Alguns artistas, tal como Paul McCartney, já confessaram que recorrerem a um teleponto em palco para não correrem o risco de se esquecerem das letras.

Sobre essa possibilidade, Noel Gallagher disse o seguinte: "Tenho a certeza que, eventualmente, vou precisar de um".

