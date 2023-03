Sem querer opinar sobre a polémica separação de Shakira, apenas destacando que "quer fazer o que é melhor para os filhos", Gerard Piqué não deixou de afirmar que "continua a fazer o que quer".

Em conversa com o El País, o ex-futebolista partilhou: "No dia em que morrer, espero ter feito sempre o que queria. Quero ser verdadeiro comigo mesmo. Não vou gastar dinheiro a limpar a minha imagem. As pessoas de quem gosto e as que amo são as que me conhecem. O resto não importa".

"Gasto a minha energia a estar com os meus entes queridos e a dar-lhe o que tenho. Estou muito feliz. Houve mudanças na minha vida e eu soube preservar a felicidade", completou.

De recordar que Gerard Piqué mantém atualmente uma relação com Clara Chía. A relação foi confirmada oficialmente após separar-se de Shakira, mas há vários rumores que alegam que já estavam a viver um caso amoroso enquanto o ex-futebolista estava com a cantora.

Piqué e Skahira são pais de dois rapazes, Milan, de dez anos, e Sasha, de oito.