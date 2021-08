"No meio de tanto caos no mundo eu só consigo pensar na sorte que temos de (ainda) vivermos em liberdade". Foi com estas palavras que Frederico Amaral começou por se dirigir aos seguidores da sua página de Instagram.

Num desabafo partilhado com os fãs esta quinta-feira, o ator refletiu sobre a sua vida e afirmou: "Olho para os nossos filhos e sinto que na verdade eles nasceram num ‘berço de ouro’".

"Que a nossa pátria sobreviva a tudo isto mas sem fecharmos os olhos a todos os que precisam de ajuda. Ninguém nasceu para viver em guerra, nem para viver aprisionado, nem para passar fome. Que acabe a tirania e a opressão no mundo", destacou de seguida.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Frederico Amaral (@frederico_amaral_)

Leia Também: Frederico Amaral: A festa de aniversário e a declaração de Marta Andrino