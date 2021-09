Neil Patrick Harris e David Burtka trocaram declarações de amor no dia em que celebraram mais um aniversário de casamento.

Há sete anos, em 2014, o casal deu o nó em Itália, um dia especial que foi recordado com carinho.

"Há sete anos, casamo-nos em Itália. Na semana passada, estávamos a nadar na Croácia. Quem sabe onde iremos estar de seguida, mas não há ninguém com quem prefira viajar pelo mundo do que contigo, David Burtka. O teu espírito aventureiro combinado com o teu coração protetor continua a impressionar e a inspirar", disse Neil Patrick Harris.

"Os nossos filhos têm a sorte de estar cercados pelo teu amor, dedicação e a tua luz. Todos nós somos. Feliz aniversário, bubba. Mal posso esperar para ver o que está para vir", acrescentou.

Após a partilha, David Burtka reagiu: "Amo-te tanto". Mas não ficou por aqui e também dedicou uma mensagem ao companheiro na sua página de Instagram.

"Há sete anos, casei-me com o homem dos meus sonhos. Obrigado por seres o melhor marido que um homem poderia ter. Amo-te mais do que nunca", disse.

De recordar que Harris e Burtk estavam juntos há dez anos antes de darem o nó em 2014.

