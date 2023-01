César Peixoto é um homem feliz, mesmo quando as coisas não correm pelo melhor na sua profissão.

O treinador do Paços de Ferreira saiu derrotado esta quinta-feira, dia 26 de janeiro, da partida da 20.ª jornada do campeonato nacional, frente ao Benfica, mas apoio não lhe faltou.

Pouco depois de terminado o jogo, Diana Chaves, companheira do técnico, partilhou uma ternurenta imagem do mesmo com Pilar, filha de ambos, ao colo.

Na fotografia, a menina surge com uma camisola do clube pacense vestida.

