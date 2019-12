Esta quarta-feira, dia 18, decorreu na sede da RTP a apresentação da grelha especial de fim de ano do canal, evento no qual várias figuras da estação marcaram presença. Entre elas esteve Sílvia Alberto, que se prepara para estrear a nova edição do 'Got Talent Portugal'.

A apresentadora revelou-se muito feliz por estar de regresso com o programa de talentos, desta vez a solo, uma vez que Pedro Fernandes encontra-se atualmente a trabalhar na TVI.

Questionada sobre se era difícil conciliar os compromissos profissionais com a maternidade, uma vez que foi mãe pela primeira vez este ano, Sílvia afirmou: "Não é, porque a RTP, a Fremantle e o José Fragoso são pessoas com uma orientação para com a questão da maternidade muito grande e, portanto, têm-me desafiado pontualmente com projetos muitos específicos dando-me tempo para organizar, e eu sou uma privilegiada nesse sentido. Este ano consegui gerir a minha vida, tendo alguns projetos em televisão, mas com muito ajuda".

A vida não se torna num calvário, mas é radicalmente diferente A apresentadora teve ainda oportunidade de partilhar a forma como está a viver esta nova fase da sua vida cheia de desafios e realizações pessoais. "Está a correr lindamente, com muitas noites sem dormir, mas é o normal, segundo consta. Antes de ser mãe e quando se está na fase da expectativa, de como é que será, todas as pessoas nos dão conselhos e passam ideias terríficas sobre os primeiros tempos de maternidade. A vida não se torna num calvário, mas é radicalmente diferente e nada daquilo que eu tenha projetado está sequer próximo do quão transformador é para a vida de uma pessoa. Felizmente é também a experiência mais bonita na vida de uma mulher e é um lugar comum mais interessante onde eu possa estar de momento".

Por outro lado, Sílvia, que se destacou pela sua elegância, diz ter sido abençoada pela "mãe natureza" e que regressou quase imediatamente ao seu corpo antigo após o parto do pequeno Pedro, em fevereiro.

"E o que é que aprendeu de novo este ano?", perguntou-se. A entrevistada foi bastante clara: "Que, de facto, a independência era uma coisa extraordinária, já me tinham avisado, não sabia que ia perder totalmente a minha independência. Aprendi que nunca estamos cansados demais. Que conseguimos sempre fazer mais qualquer coisa e que o nosso instinto é fortíssimo e devemos confiar mais nele"

Por fim, Sílvia revelou que este ano o Natal será passado em Espanha (o companheiro é espanhol). "Para nós descansarmos e não termos de organizar as coisas", completou.

Leia Também: Sílvia Alberto sobre o filho: "Não foi programado, mas era desejado"