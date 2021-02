Pedro Carvalho foi este sábado, dia 13, o convidado de Daniel Oliveira no programa 'Alta Definição'. O ator abriu o livro da sua vida numa entrevista marcada pela emoção.

"Tive uma depressão muito complicada"

Pedro Carvalho, de 35 anos, viveu uma adolescência difícil. No Fundão, onde vivia, não tinha muitos amigos.

"Sentia-me um extraterrestre", conta, explicando que não se identificava com os colegas e que chegou a ser vítima de bullying.

"Tive uma depressão muito complicada", revela ainda o ator, que tem um irmão gémeos idêntico - que ao contrário de si era muito popular na escola.

Ainda que a adolescência tenha sido conturbada, da infância o ator guarda apenas boas recordações.

A doença do pai e o doloroso sentimento de culpa

"Quando o meu pai teve cancro pela primeira vez eu ainda estava aqui, mas fui logo a seguir para o Brasil e aquilo pesou muito em mim", recorda Pedro Carvalho, que tem atualmente uma carreira de sucesso nas novelas da Globo no Brasil.

Pedro foi para terras de Vera Cruz com o coração nas mãos, mas este não foi o único momento doloroso na luta do pai contra o cancro.

"Lembro-me que não consegui ir com o meu pai as sessões de quimioterapia e arrependo-me até hoje. A minha mãe foi uma super guerreira e esteve sempre la. Eu, de todos os que o rodeavam, fui o mais fraco", afirma.

Pedro e os irmãos combinaram que iriam com o pai às sessões de quimioterapia, uma forma de poupar a mãe. Porém, o ator não conseguiu cumprir a sua missão.

"Eu não consegui. Fui uma vez e fiquei todo encolhido numa cadeira. Senti vergonha de mim mesmo, já era um homenzinho e não estava a conseguir ver o meu pai fazer quimioterapia", diz, explicando que não conseguia também lidar com a desorientação mental que os tratamentos causavam.

"Aquilo para mim era muito difícil. Eu simplesmente inventava coisas. Saía do hospital a sentir-me a pior pessoa do mundo, o pior filho do mundo, mas eu não conseguia. Tentei várias vezes e não consegui", recorda, sem conseguir esconder a emoção.

O pai de Pedro teve cancro no cólon, fígado e pulmão. Uma dura batalha que faz do ator um filho orgulhoso pela forma como foi travada.

"Quando for pai quero ser como ele", realça.

"Um dos sonhos da minha vida é ser pai"

"Achas que alguma vez vais assumir publicamente uma relação?", quis saber Daniel Oliveira.

"Sim, quando sentir que é o momento certo", reage o ator, que até ao momento nunca assumiu publicamente nenhuma relação amorosa.

No Brasil, chegaram a correr rumores de que o artista português tinha casado com o advogado João Henrique Simonetti. Algo que nunca chegou a ser confirmado.

Sem revelar se está ou não solteiro no momento, Pedro, de 35 anos, confessa aquele que é um dos seus grandes desejos para os próximos anos. "Um dos sonhos da minha vida é ser pai", diz, explicando que deseja que este sonho se concretize, sem pressa, nos próximos anos.