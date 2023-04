Raquel Loureiro foi criticada no Facebook e decidiu responder à letra, expondo publicamente o que leu.

A modelo, sem se indignar, acabou por brincar com as duras palavras deste cibernauta, que disse o seguinte: "Mas tu, que não consegues manter uma relação estável, ter filhos, formar família, também já dás conselhos? Tens que pensar em constituir família e não apenas namoriscar hoje com um, e amanhã com outro. Lamento a sinceridade".

Raquel, na legenda da publicação onde expõe estas palavras, atirou: "Deixo aqui este comentário de um fã (que não conheço) depois do texto que publiquei anteriormente no Facebook, aguardo os vossos comentários. PS: Achei que este tipo de comentário necessitava de protagonismo, aqui está, talvez não seja o protagonismo que a pessoa procura mas, sem dúvida, será o protagonismo que merece. Obrigada [nome do cibernauta] pelo seu contributo para a evolução da humanidade. Se achar que ainda não é o suficiente, estaremos todos aqui para o ensinar e aprender. Gratidão".

Ora veja:

