Este sábado, dia 2 de setembro, Buno de Carvalho e Liliana Almeida celebraram o primeiro aniversário de casamento.

A data foi destacada pelo casal no Instagram. Além de Bruno de Carvalho ter partilhado uma mensagem, Liliana Almeida também não deixou passar o dia em branco.

"Estou a passar pelo deserto de Marrocos e a esta hora, no ano passado, estava na quinta a casar com o homem por quem me apaixonei loucamente e amo", começou por recordar no sábado.

"Muitos dizem que casei cedo demais, mas eu acho que casei no momento certo, no dia certo, com o homem certo e apaixonadíssima. Sei e acredito que tudo isto era para ser assim, como foi, como é, e como será a Deus pertence. Hoje estou imensamente feliz, em toda a minha alma, corpo e veias está cada sensação do dia que mudou a minha vida e a minha história", destacou.

"Se dissesse que era fácil dar a volta a muitas das situações com que me deparo, sendo agora, a minha relação, um casamento. Não, não é, não me suporto a mim e tem vezes que queria ver o Bruno de Carvalho no quinto dos infernos… mas quando é bom é mesmo doce, doce, doce… Mas depois olho para ele, olho em volta e percebo o tanto que passamos juntos, na nossa força, e percebo que somos a tela da verdade do que é uma vida a dois", partilhou.

"Renovo os meus votos todos os dias com simplicidade que o amor pede, e é. Amo-te hoje e sempre… Vamos viver só", acrescentou.

Por fim, escreveu ainda: "Agradecimento especial à minha família, à família que tenho vindo a construir, aos meus amigos, padrinhos, madrinhas, daminhas, seguidores e a todas as pessoas que se envolveram nesta loucura boa que foi o dia do casamento. Obrigada".

