José Carregal, tratado por todos como Zé, recordou a sua história de vida no portal do tempo d'O Triângulo'. As imagens foram reveladas em direto na gala de domingo, 26 de março, tendo emocionado os espetadores.

Zé conta que o pai teve durante vários anos problemas com o álcool, o que motivou problemas de violência doméstica.

"Cheguei a assistir à minha mãe a sofrer de violência doméstica. Lembro-me de fugir de casa, eu, o meu irmão e a minha mãe", disse.

"Muita família nos fechou a porta. Lembro-me de na altura ter ficado a dormir na Cruz Vermelha", lamentou, explicando que tinha na época oito anos.

Anos depois, a família voltou a unir-se: "O meu pai deixou o álcool, tornou-se uma pessoa muito melhor e a minha mãe aceitou perdoá-lo".

A felicidade era real, mas acabou por durar muito pouco. Zé tinha apenas 12 anos quando o pai morreu. A perda marcou-o para sempre e fez crescer ainda mais a admiração que sente pela mãe, a sua "rainha".

