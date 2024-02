Steve Wright foi encontrado sem vida na própria casa esta segunda-feira, dia 12 de fevereiro. O conhecido DJ e locutor de rádio britânico tinha 69 anos.

Uma ambulância foi chamada de urgência à casa do artista em Marylebone, Londres, com Steve a ser dado como morto ainda no local. A polícia, de acordo com o Mirror, confirmou que a morte foi "inesperada" e que está a ser encarada como consequência de um acidente doméstico.

"É com profunda tristeza e profundo pesar que anunciamos o falecimento do nosso amado Steve Wright. Além do seu filho, Tom, e da sua filha, Lucy, Steve deixa o irmão, Laurence, e o pai, Richard", pode ler-se ainda no comunicado divulgado pela família e citado pelo Mirror.

Steve Wright tornou-se conhecido pelo trabalho desenvolvido na rádio BBC, em que assumiu diversos programas.