Morreu o ator Ronald Pickup, esta quarta-feira. Tinha 80 anos. O artista "faleceu pacificamente cercado pela mulher e família", como informou o agente num comunicado a que a BBC teve acesso.

"A sua falta será profundamente sentida", acrescentou.

Recorde-se que entre os muitos trabalhos feitos por Ronald Pickup, em 2011 estreou-se em 'The Best Exotic Marigold Hotel', tendo também feito parte da primeira temporada da série 'The Crown', onde deu vida a Geoffrey Fisher, Arcebispo da Cantuária.

Um dos trabalhos notáveis no cinema foi também a interpretação do ex-primeiro-ministro do Reino Unido Neville Chamberlain, em 'Darkest Hour', em 2017.

A carreira em televisão começou em 1964, em 'Doctor Who', tendo-se estreado mais tarde em outros projetos como em 'Doc Martin', 'Doctors', 'Downton Abbey' ou 'Young Dracula'.

O palco também fez parte da sua carreira, aliás, o início deste caminho na representação foi com a National Theatre Company.

