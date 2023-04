Em fevereiro deste ano, Kate Middleton fez uma visita oficial a Copenhaga. Durante a viagem, a princesa de Gales teve a oportunidade de estar com a rainha Margarida da Dinamarca, e ainda com a princesa Mary, no âmbito de um evento no Palácio de Amalienborg.

Enquanto as três posavam para os fotógrafos, Kate Middleton acabou por protagonizar um momento que se tornou viral no TikTok.

Quando a rainha Margarida lhe pede para se aproximar, Kate fá-lo da maneira mais discreta possível, sendo que seu o movimento de pés não passou aos olhares mais atentos.

Veja o momento na galeria.