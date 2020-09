Não faltando dinheiro a Kylie Jenner, a jovem de 23 anos é dona de vários carros que faz questão de exibir na sua conta de Instagram.

Ora, na última vez que fez isto, Kylie acabou por chamar a atenção pelo facto do interior do automóvel ser em tons de cor-de-rosa, os quais combinavam com o seu visual.

Veja na galeria estas e imagens e outras referentes a ocasiões em que Kylie escolheu mostrar o seu charme ao pé de um carro...

