Miguel Vicente esteve hoje, 24 de março, no 'Dois às 10' e, como já era esperado, falou sobre o fim do namoro com Bárbara Parada.

O vencedor do 'Big Brother' havia optado por se manter em silêncio acerca deste tema mas, perante Cláudio Ramos, quis desmentir algumas das acusações feitas pela ex-companheira neste mesmo programa da TVI.

"Dentro do 'Big Brother', o que senti pela Bárbara foi paixão e foi verdadeiro", começou por garantir Miguel, que chegou a ser acusado de ter "brincado" com os sentimentos da jovem nortenha.

"Sabia que quando terminasse a relação em tempo recorde, as pessoas iam apontar-me o dedo de que tinha sido jogo e de que estava a jogar com a rapariga. Mas se cheguei cá fora e já não estava a sentir, e sabia que ao prolongar isto ia provocar sofrimento e ia atrasar mais as coisas, não sou uma pessoa de estar a brincar com sentimentos", esclareceu depois.

Miguel confirmou, no entanto, que os dois já se haviam chateado numa outra ocasião e que chegou mesmo a tentar "acabar com a relação" nessa altura.

O vencedor do 'Big Brother sublinhou também que não pôs a ex-namorada "fora de casa" e que não se preocupou com o facto de Bárbara estar na casa de outras pessoas porque se tratava de um casal seu amigo.

Miguel condenou ainda as declarações de Bárbara Parada no 'Dois às 10', onde a influenciadora contou detalhes sobre o fim da relação: "Ela disse aquilo que lhe convinha e quis, de alguma forma, mostrar-se".

