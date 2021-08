Mickael Carreira tem aproveitado este últimos dias para descansar junto da família e surpreendeu os seguidores com uma carinhosa imagem.

Junto da companheira, Laura Figueiredo, e da filha de ambos, Beatriz, foi desta forma que o cantor surgir na recente fotografia que publicou na sua página de Instagram. "Férias em família, há melhor?", escreveu na legenda do ternurento registo que rapidamente captou a atenção dos fãs.

De referir que Mickael Carreira tem aproveitado para divertir-se também na companhia do irmão, David Carreira, e da namorada do mesmo, Carolina Carvalho. Veja na galeria algumas imagens que a família tem partilhado no Instagram.

