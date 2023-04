Recentemente, foi noticiado que Georgina Rodríguez, alegadamente, recebia uma mesada de dois mil euros do ex-namorado. Rumores que foram comentados no 'Dois às 10', da TVI, levando Merche Romero, ex-companheira de Cristiano Ronaldo, a defender Georgina.

"Está na hora de largar um bocadinho o passado. Isto só prova que o que importa aqui é difamar para vender", começou por comentar.

"Só não dei resposta a uma notícia que saiu... É importante dizer que esta pessoa que fez aquela declaração a dizer o que disse – porque nem me apetece repetir, é tão vergonhoso – em relação ao término da relação. Acho o máximo quando as pessoas garantem e dizem que sabem muito bem o que aconteceu, quando da minha boca nunca saiu a verdade e a verdade é sempre nossa. Não estava ninguém no meio", acrescentou, recordando a fase em que namorou com Cristiano Ronaldo.

"A pessoa não viveu comigo nem dormiu comigo para saber o que se passou. É incrível como é que 20 e tal anos depois continuo a ter algumas pessoas a querem massacrar", continuou, sem referir nomes, mas vários meios da imprensa cor de rosa portuguesa acreditam que esta foi uma resposta a Léo Caeiro, que terá insinuado que Merche traiu CR7.

Continuando a comentar as especulações sobre o passado de Georgina, realçou: "Mesmo que fosse verdade, e? Qual é o problema? Onde é que está o mal?".

