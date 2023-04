"Como mulher e mãe de uma menina, preocupo-me em promover o empoderamento e a confiança das mulheres". Foi desta forma que Mel Jordão deu início a um desabafo sobre o assédio, partilhado depois no Instagram.

A companheira de Diogo Piçarra juntou-se à organização não-governamental Right To Be e fez questão de contar a sua experiência em torno deste tema.

"Eu também já fui vítima de assédio em locais públicos, várias vezes. Várias dessas vezes não me consegui defender, senti-me inibida, porque acho que não era confiante e empoderada o suficiente", contou a influenciadora.

Mel pediu, por fim, que os seguidores partilhem as suas histórias caso tenham sido, igualmente, vítimas de assédio.

Leia Também: Mel Jordão surpreende com fotografia em topless