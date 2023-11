Máxima da Holanda voltou a surpreender na última noite durante a sua visita ao Museu Les Arts Décoratifs, em Paris, realizada em conjunto com a primeira-dama de França, Brigitte Macron.

A mulher do rei Guilherme foi uma das responsáveis ​​pela abertura da exposição que homenageia a estilista holandesa Iris van Herpen no maior museu de artes decorativas da Europa, na capital francesa.

Para a ocasião, Máxima escolheu, como não poderia deixar de ser, um vestido assinado pela estilista. Trata-se de uma peça que se destaca pelo seu padrão e construção ousados. O vestido, criado a partir de tecido de tule totalmente plissado em tom nude, possui um corpete pintado à mão em tons pastéis.

O destaque da peça vai para o decote em forma de coração, transparente, do qual 'sai' uma capa com mangas compridas. Na parte inferior, a peça de Iris van Herpen é composta por uma saia comprida e fluida, que cria uma simbiose perfeita com o resto do modelo; formando um corte ainda mais volumoso.

Veja as fotografias do visual da rainha da Holanda na galeria.