Matheus Magalhães tem mais um fã. O guarda-redes luso-brasileiro do Sporting de Braga foi pai pela quarta vez, do relacionamento que mantém com Mabily Magalhães, e a notícia foi dada nas redes sociais do emblema bracarense.

"Beatriz, o mais recente membro da família", começa por dizer a legenda da publicação, que termina com a frase: "Parabéns, Matheus.

Matheus Magalhães, de 32 anos, é também pai de três meninos, todos eles nascidos em Braga, onde o guardião joga desde a época 2014/2015.

