Marta Gil fez uma pausa no trabalho para rumar a uma viagem de sonho, ideal para descansar e recarregar baterias. A atriz está de férias com o namorado no Senegal.

É através da sua conta oficial de Instagram que Marta tem partilhado com os seguidores as melhores imagens destes dias a dois, passados entre praias paradisíacas, pequenos safaris e visitas a locais históricos.

