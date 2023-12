"Quatro anos de casamento assinalados hoje [dia 21 de dezembro] e acabo de descobrir que a minha mulher acha que muitas músicas dos U2 são dos Creed. Amo-te". Foi com esta legenda que Matthew Koma acompanhou uma fotografia do seu casamento com Hilary Duff para celebrar o quatro aniversário de um dos dias mais felizes da vida de ambos.

Na publicação, feita na passada quinta-feira, o produtor viaja até dezembro de 2019, altura em que deu o nó com a cantora responsável por hits como 'Wake Up' ou 'So Yesterday'.

Recorde-se que toda esta história teve início em 2015, altura em que ambos se conheceram a propósito do álbum 'Breathe In. Breathe Out', no qual Duff trabalhava na altura. Apesar de não ter havido um "clique imediato", como recordou a artista numa entrevista à Vogue tempos mais tarde, "desenvolveu-se uma amizade muito bonita logo desde o início" em que se conheceram.

