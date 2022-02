Mariama Barbosa enfrenta a maior das batalhas da sua vida: a comentadora e apresentadora da SIC Caras foi diagnosticada com um tumor maligno no estômago, conforme revelou no início do mês nas redes sociais.

De volta ao Instagram, Mariama fez questão de agradecer a onda de apoio que imediatamente se gerou à sua volta por parte de amigos e fãs.

"Passei aqui para dizer: GRATIDÃO. Pelo carinho, luz, amizade, força, coragem, energia e AMOR.

Pois é realmente só o AMOR que interessa e importa. E não se esqueçam que são todos lindos e só é feio quem quer... XÉ.

Que Deus nós livre dos #chupalimons e que nos dê uma vida #feché com muito #Paupaupau ... Sempre. MUITO OBRIGADA. E, mais não digo...", escreveu na legenda de um vídeo onde surge muito elegante com um vestido de gala.

Ora veja:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Mariama Barbosa (@mariamacomk)

Leia Também: Júlia Pinheiro: "Sinto uma enorme preocupação, mas também esperança"

Leia Também: "Toda a força do mundo. Vou esperar por ti no altar"