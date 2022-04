Mariama Barbosa fez uma publicação na sua conta de Instagram dedicada ao pai. Partilhando uma fotografia do mesmo, a apresentadora da SIC Mulher afirmou: "O meu querido pai. Envia-me uma fotografia dele, super giro e janota, e depois envia-me a 2.ª fotografia, a qual nem cometo, HAHAHA!".

A segunda fotografia é um retrato antigo de Mariama, nunca antes visto, conforme poderá ver na publicação de seguida.

"O melhor de tudo é sentir orgulho do caminho e da mulher que me tornei, agradecer e seguir com humildade e gratidão, e claro, com muito amor", completou Mariama.

Ora veja:

