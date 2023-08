As especulações em torno da suposta relação entre o príncipe Christian da Dinamarca e a princesa María Chiara di Borbone começaram há alguns meses, sem que houvesse qualquer confirmação ou desmentido sobre a mesma.

Entretanto, a imprensa estrangeira referia que María Chiara, de 18 anos, já tinha até sido apresentada formalmente à rainha Margarida. Agora, a princesa usou a sua conta no Instagram para aclarar a situação, emitindo um comunicado no qual refere que mantém apenas uma boa relação de amizade com o futuro herdeiro da Dinamarca.

"Gostaria de deixar as coisas claras no que diz respeito ao rumor infundado que tem estado a circular sobre mim. Eu e o príncipe Christian temos uma grande amizade. No entanto, difundiram-se informações incorretas", começa por dizer o comunicado divulgada esta terça-feira, dia 29 de agosto.

"A princípio esta situação fez-me rir. Mas, com o tempo, o rumor excedeu os limites e foi crescendo até se tornar em algo que vai contra a realidade. Acho que chegou o momento de lhe colocar um ponto final.

Quando acontecerem eventos importante na minha vida terei todo o gosto em partilhá-los convosco. Apesar de todos gostarmos de sonhar com contos de fadas, o que realmente importa é a realidade", afirmou a princesa, colocando assim um ponto final nas especulações.